Беглого наркобарона, укравшего 200 кг кокаина, бросили в океан, привязав к якорю

Беглого венесуэльского торговца наркотиками, известного как “Талибан”, живым бросили в океан с привязанным к нему якорем в отместку за кражу 200 кг кокаина и наличных денег у картеля.



На видео показано, как связанного Рейнальдо Фуэнтеса с кляпом во рту перебрасывают через борт лодки в Карибское море недалеко от Мартиники и оставляют тонуть.



Ранее 68-летний Фуэнтес, посредник венесуэльского клана дель Картель, сбросил в море партию наркотиков на 10 миллионов долларов и сфабриковал фальшивое преследование береговой охраны, чтобы объяснить боссам, почему не вернул наркотики и наличные.



Затем он вернулся, достал кокаин, переупаковал его и отвез на другой карибский остров. Но на Фуэнтеса донесли его приспешники, что в итоге привело к его гибели 17 июля.



Наркобарон контролировал торговлю наркотиками в районе Бонао в Буэнос-Айресе, где он получил прозвище “Талибан” из-за незаконных сделок с торговцами с Ближнего Востока.

Narcotraficante Reinaldo Fuentes Campos, apelidado de El Taliban, foi jogado em alto mar por sicários do Cartel del Golfo (CDG), do México. Segundo informações, Taliban, que é nascido na Venezuela, teria dado um prejuízo nos narcos mexicanos com uma provável perda de uma carga de… pic.twitter.com/Ta9Xv4Rrdb