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Беглого наркобарона, укравшего 200 кг кокаина, бросили в океан, привязав к якорю
30.08.2023 12:36 Наталья Богинская

Беглого наркобарона, укравшего 200 кг кокаина, бросили в океан, привязав к якорю

Беглого венесуэльского торговца наркотиками, известного как “Талибан”, живым бросили в океан с привязанным к нему якорем в отместку за кражу 200 кг кокаина и наличных денег у картеля.

На видео показано, как связанного Рейнальдо Фуэнтеса с кляпом во рту перебрасывают через борт лодки в Карибское море недалеко от Мартиники и оставляют тонуть.

Ранее 68-летний Фуэнтес, посредник венесуэльского клана дель Картель, сбросил в море партию наркотиков на 10 миллионов долларов и сфабриковал фальшивое преследование береговой охраны, чтобы объяснить боссам, почему не вернул наркотики и наличные.

Затем он вернулся, достал кокаин, переупаковал его и отвез на другой карибский остров. Но на Фуэнтеса донесли его приспешники, что в итоге привело к его гибели 17 июля.

Наркобарон контролировал торговлю наркотиками в районе Бонао в Буэнос-Айресе, где он получил прозвище “Талибан” из-за незаконных сделок с торговцами с Ближнего Востока.

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