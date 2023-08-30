



Беглого наркобарона, укравшего 200 кг кокаина, бросили в океан, привязав к якорю

Беглого венесуэльского торговца наркотиками, известного как “Талибан”, живым бросили в океан с привязанным к нему якорем в отместку за кражу 200 кг кокаина и наличных денег у картеля.



На видео показано, как связанного Рейнальдо Фуэнтеса с кляпом во рту перебрасывают через борт лодки в Карибское море недалеко от Мартиники и оставляют тонуть.



Ранее 68-летний Фуэнтес, посредник венесуэльского клана дель Картель, сбросил в море партию наркотиков на 10 миллионов долларов и сфабриковал фальшивое преследование береговой охраны, чтобы объяснить боссам, почему не вернул наркотики и наличные.



Затем он вернулся, достал кокаин, переупаковал его и отвез на другой карибский остров. Но на Фуэнтеса донесли его приспешники, что в итоге привело к его гибели 17 июля.



Наркобарон контролировал торговлю наркотиками в районе Бонао в Буэнос-Айресе, где он получил прозвище “Талибан” из-за незаконных сделок с торговцами с Ближнего Востока.