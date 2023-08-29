



Беэр-Шева: показания против полицейского-насильника



Департамент внутренних расследований (МАХАШ) предъявил обвинение Авия Стамкару, патрульному полицейского участка в Беэр-Шеве, в совершении преступлений, связанных с изнасилованиями и попытками воспрепятствовать правосудию. В израильских СМИ представлены показания пожаловавшихся женщин.



В обвинительном заключении говорится, что Стамкар представился одной из женщин полицейским по имени "Давид", чтобы выведать у нее подробности о поданной на него жалобе. "Он сказал мне, чтобы я никому не сообщала об изнасиловании, и что он позаботится об этом, - повторяла заявительница в своих показаниях, - я была уверена, что это был сотрудник полиции, позже я узнала, что это был сам подозреваемый".



Другая заявительница утверждала в своих показаниях, что Стамкар притворился перед ней холостяком и обманул ее. "Он изнасиловал меня в моем доме, воспользовавшись тем, что я была в бедственном положении", - добавила она. Также выяснилось, что две из заявительниц, изнасилованных полицейским, сразу же заявили на него в полицию.



В ходе расследования Стамкар признал, что у него был секс с первой заявительницей, но в отношении двух последних он отрицает то, что ему приписывают. И это несмотря на то, что данные телефонов - его и заявительниц свидетельствуют о том, что в момент инцидента он находился вместе с жертвами.



"Он действовал по изощренной схеме: женщины, которым требовалась помощь, звонили в полицию, он приходил к ним и насиловал их, - утверждает сотрудник полиции, - пользовался их бедой и строил себе новую идентичность - чтобы замести следы".

