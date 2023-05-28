



Беэр-Шева: Клиенту не разрешили расплатиться чеком - и он сжег ресторан

Около месяца назад Шломо Коэн, житель Офаким в возрасте 50 лет, сидел со своим несовершеннолетним племянником в известном ресторане в Беэр-Шеве. В конце трапезы, вопреки правилам заведения, Коэн попросил оплатить счет чеком. Когда владелец заведения объяснил ему, что это невозможно, Коэн начал бушевать и кричать. Это был лишь промо к тому, что произошло позже - и в результате ресторану был причинен ущерб на сумму в сотни тысяч шекелей.



"Мы поняли, что здесь произошло что-то необычное", - рассказывает владелец ресторана. "Мы - старый ресторан, около 25-26 лет, и до сих пор у нас не было подобных случаев. Клиент хотел расплатиться чеком, а по правилам мы не принимаем чеки. Тогда он разбушевался. Мы видели, что он не прав. Мы отпустили его, не взяв денег, но мы сказали ему, что не хотим ничего, пусть только уйдет".



Согласно обвинительному заключению, после отказа Коэн начал угрожать и кричать на владельца ресторана: "Я устанавливаю здесь правила. Вы не знаете, с кем имеете дело. Вот увидите, я сожгу вам этот ресторан". Обвиняемый пришел в ярость, отказался покинуть ресторан, бросал тарелки, а затем продолжил кричать на менеджера: "Я закрою этот ресторан, вы опозорились сегодня. Ты, подонок, тебе не стыдно? Ты знаешь, кто я и чего я стою?".



После угроз, ударов по столу и битья тарелок - сотрудникам ресторана удалось вывести Коэна. Но согласно обвинительному заключению, которое было представлено в окружной суд Беэр-Шевы, пока его с позором выводили из заведения - "решение поджечь известный ресторан, как месть за тот инцидент, уже было принято".



8 апреля около двух часов ночи, через две с половиной недели после того, как ему не разрешили расплатиться чеком, Шломо Коэн вернулся в ресторан, поджег большую часть помещения и скрылся. Но через некоторое время Коэн был задержан сотрудниками полиции Негева и доставлен на допрос. Ущерб, нанесенный ресторану в результате поджога, был оценен в 257 000 шекелей.



В обвинительном заключении, представленном в окружной суд Беэр-Шевы, Коэну приписываются обвинения в поджоге, угрозах и пособничестве в совершении преступления.