



Бедуины украли пулемет на базе Цеелим





Бедуиныы украли пулемет Маг, сняв его с военного автомобиля типа Намер на полигоне Ротем недалеко от базы Цалим. Солдаты в это время спали в убежище поблизости.



В организации "Торат Лехима" возмущены массовой кражей боеприпасов и оружия с баз ЦАХАЛа в последние годы: "Снова и снова тысячи единиц оружия и десятки миллионов патронов похищаются из ЦАХАЛа бедуинскими и арабскими террористами, пятой колонной, вооруженной до зубов, внутри Государства Израиль.



Почему ни один высокопоставленный командир ЦАХАЛа не высказывает своего мнения по этому поводу? Почему начальник Генштаба не принимает никаких мер в отношении генералов, несущих ответственность? Как возможно, что ЦАХАЛ, призванный защищать государство Израиль, на самом деле становится главным поставщиком оружия для террористов, которые убивают из этого оружия евреев?"