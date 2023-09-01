Новости » Происшествия
Бедуины украли пулемет на базе Цеелим
01.09.2023 07:56 Аркадий Бочаровский

Бедуины украли пулемет на базе Цеелим



Бедуиныы украли пулемет Маг, сняв его с военного автомобиля типа Намер на полигоне Ротем недалеко от базы Цалим. Солдаты в это время спали в убежище поблизости.

В организации "Торат Лехима" возмущены массовой кражей боеприпасов и оружия с баз  ЦАХАЛа в последние годы: "Снова и снова тысячи единиц оружия и десятки миллионов патронов похищаются из ЦАХАЛа бедуинскими и арабскими террористами, пятой колонной, вооруженной до зубов, внутри Государства Израиль.

Почему ни один высокопоставленный командир ЦАХАЛа не высказывает своего мнения по этому поводу? Почему начальник Генштаба не принимает никаких мер в отношении генералов, несущих ответственность? Как возможно, что ЦАХАЛ, призванный защищать государство Израиль, на самом деле становится главным поставщиком оружия для террористов, которые убивают из этого оружия евреев?"

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы