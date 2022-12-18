



Бедуины угнали с базы ЦАХАЛа два транспортных средства



В выходные с базы Шивта на юге Израиля были угнаны два гражданских транспортных средства - мотоцикл и тракторон Razor. Они были конфискованы ранее в ходе совместной операции ЦАХАЛа и полиции Израиля в последние недели.



ЦАХАЛ сообщает, что солдаты, находившиеся в патруле обнаружили большую брешь в ограждении базы и сообщили об этом командирам. К этому моменту воры уже скрылись с места преступления на угнанных транспортных средствах.



Этому событию предшествовали и другие случаи краж с той же базы, в том числе кража трех единиц оружия у артиллеристов в сентябре. Совсем недавно была совершена кража тысяч патронов с базы на севере страны, одновременно с серией случаев краж с баз на юге, в основном Сде Йемен и Цаалим, а также с близлежащих полигонов.



Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала: "Во время обычного патрулирования для охраны базы ЦАХАЛа на юге Израиля вчера вечером солдаты ЦАХАЛа обнаружили большую брешь, пробитую в ограждении базы. Расследование показало, что с базы были вывезены мотоцикл и тракторон, конфискованные полицией Израиля в последние недели. Транспортные средства находились рядом с ограждением, подозреваемые не проникли вглубь базы. Силы ЦАХАЛа прочесывают местность в поисках подозреваемых".