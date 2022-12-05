



Бедуинскую свадьбу расстреляли из четырех машин



26-летний Ахад Альсана - жених, который был тяжело ранен вечером 3 декабря во время расстрела свадебного кортежа, который направлялся, чтобы привезти невесту из Тель-Шевы.



Его родственник, который находился за рулем автомобиля, в котором он ехал, рассказал в беседе с порталом Ynet о моменте покушения: "Четыре машины ехали за нами, приблизились к нам, врезались в нас, я застрял, и после того, как мы остановились, они начали стрелять", - сказал он. "Некоторые были в масках, а некоторые нет, они ничего не кричали и не говорили, они просто стреляли".



По словам брата, они заметили лицо одного из стрелявших - и это был родственник Зейнаб Альсаны, 60-летней жительницы Лакии, которая была застрелена в октябре прошлого года во время попытки покушения на ее сына. "Мы опознали его", - отметил он и продолжил: "Сыновья убитой Зейнаб утверждали, что убийцей был Ахад, но он к этому не причастен. Безусловно, это ужасная ошибка. Они стреляли в человека, который вообще не имел к этому никакого отношения, это глупость. По бедуинским законам так не поступают, это люди, которые не знают, что такое бедуинские законы".



Вчера полиция подтвердила, что, согласно подозрениям, стрельба действительно была вендеттой - в ответ на убийство Зейнаб Альсана.