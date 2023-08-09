



Бедуинская вендетта: в Рахате расстреляны два человека



Два бедуина из Рахата в возрасте 20 лет были застрелены утром 9 августа на шоссе №40 в районе перекрестка Лехавим. Стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля по другому транспортному средству.



Полиция начала расследование инцидента по подозрению в убийстве и считает, что предпосылкой случившегося является криминальный спор между семьями. В результате стрельбы еще один человек получил ранения средней тяжести и был доставлен в больницу "Сорока" для оказания медицинской помощи.



Командир Южного округа полиции Амир Коэн заявил: "Это сложное происшествие - результат кровной мести между семьями на протяжении нескольких лет. Этим инцидентом займется центральное подразделение региона Негев, и вместе с ним мы направим все силы и средства, имеющиеся в распоряжении округа, чтобы выйти на убийц.



Мы будем продолжать агрессивные действия. Для меня это событие является приоритетным для округа. Мы ждем от местного руководства действий, а от обычных граждан - сотрудничества с полицией".



