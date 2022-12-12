



Бедуинов арестовали за кражу 5000 патронов

На фоне кражи боеприпасов с базы ЦАХАЛа на Голанских высотах в прошлом месяце в субботу полиция арестовала двух молодых людей 20 и 24 лет по подозрению в краже оружия с базы ЦАХАЛа и торговле им. Оба подозреваемых, представители бедуинской диаспоры, были арестованы после того, как в их автомобиле были обнаружены коробки с боеприпасами ЦАХАЛа.



Охранники на КПП Безек возле Бейт-Шана задержали двух подозреваемых, которые направлялись с территорий в северный район для досмотра. В ходе досмотра на заднем сиденье их автомобиля были обнаружены пять коробок с боеприпасами ЦАХАЛа, содержащие около 5 000 пуль калибра 5,56, подходящих для автоматической винтовки М-16.



На данный момент невозможно определить, откуда и когда были украдены боеприпасы. Заместитель командира участка Бейт-Шеан, Ноах Сегес сказал, что "нам удалось предотвратить дальнейшее кровопролитие благодаря изъятым пулям, я не сомневаюсь, что эти пули могли попасть к преступникам и преступным семьям и привести к многочисленным жертвам."



Около двух лет назад ЦАХАЛ объявил о создании новой системы для предотвращения краж оружия и средств ведения войны с военных баз, но кражи продолжаются. Только в прошлом месяце представитель ЦАХАЛа объявил об огромной краже из тренировочного лагеря "Цновар" на Голанских высотах. В ходе нее было украдено около 70 000 патронов для стрелкового оружия и около 70 гранат. Кроме того, в октябре месяце были взломаны склады боеприпасов бригады "Гивати" на юге Израиля, и было похищено около 30 000 патронов.