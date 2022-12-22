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Бедуин в Негеве сломал дверь и угрожал охранникам больницы Сорока
22.12.2022 15:05 Евгения Маркова

Бедуин в Негеве сломал дверь и угрожал охранникам больницы Сорока

Прокуратура предъявила обвинение 27-летнему представителю бедуинской диаспоры из Негева за угрозы охранникам Сорокской больницы и повреждение двери в помещении больнице.

Согласно обвинению, молодой человек пытался открыть стеклянную дверь зала ожидания, предназначенного для родственников пациентов, а после того, как она не открылась, ударил ее ногой, разбил и прошел.

Охранники больницы и задержали его. При задержании обвиняемый достал кухонный нож и угрожал охранникам. Полиция Негева ходатайствовала о продлении содержания под стражей обвиняемого до окончания судебного разбирательства.

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