



Бедуин арестован по обвинению в шокирующем изнасиловании в Гедере

Полиция арестовала подозреваемого в шокирующем изнасиловании в Гедоре вечером 4 февраля. Также были арестованы еще шесть подозреваемых, принадлежащих к бедуинской общине. Главный подозреваемый - 22-летний бедуин, он был арестован на палестинских территориях.



Полиция Центрального округа работало всю ночь на основе оперативной информации и показаний - в основном жертвы. Она дала важную подсказку - у подозреваемого был арабский акцент. Эта подсказка заставила полицию задействовать все свои ресурсы и задействовать специальное подразделение, благодаря чему удалось найти подозреваемого, не имеющего судимости. Он скрывался на территориях. Его четыре брата и другие члены семьи, которые были арестованы, предположительно помогли ему скрыться с места преступления.



После этого шокирующего случая у жертвы в возрасте 30 лет были взяты результаты судебно-медицинской экспертизы, включающие анализ ДНК. У всех арестованных подозреваемых, которые, по всей видимости, работают в Гедере, были обнаружены одинаковые результаты, но 22-летний мужчина в настоящее время определен как главный подозреваемый.



Офицер полиции Ави Битон высоко оценил деятельность всех полицейских силу, и подчеркнул, что "решение поручить расследование и розыск центральному подразделению округа позволило использовать специальные возможности и меры для достижения истины и быстрого ареста", заявили в полиции.