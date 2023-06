Биби Рекса ушла со сцены, когда брошенный телефон попал ей в лицо – видео

Певица Биби Рекса была вынуждена покинуть сцену после того, как телефон, брошенный из зала, попал ей в лицо во время концерта в Нью-Йорке в воскресенье вечером, 18 июня. Об этом пишет Variety.



This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu