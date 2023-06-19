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Биби Рекса
19.06.2023 17:49 Наталья Богинская

Биби Рекса ушла со сцены, когда брошенный телефон попал ей в лицо – видео

Певица Биби Рекса была вынуждена покинуть сцену после того, как телефон, брошенный из зала, попал ей в лицо во время концерта в Нью-Йорке в воскресенье вечером, 18 июня. Об этом пишет Variety.
 

Выступление Рексы состоялось на Rooftop в Нью-Йорке в рамках ее тура “Best F'n Night of My Life”.

“Это Биби Рекса, которую выгнали из концертного зала, в Нью-Йорке, после того, как кто-то швырнул гребаный телефон и попал ее в лицо. Мы все чертовски хорошо проводили время, и Бебе тоже, мы все были в восторге,  кто вообще мог это сделать??? Мы надеемся, что вы в порядке”, – поклонник певицы в Twitter.
  В 2018 году Рекса была номинирована на премию Грэмми в категории “Лучший новый артист”. Ее новый альбом “Bebe” вышел в начале этого года. В 2022 году вышел один из самых больших хитов в карьере Рексы “I'm Good (Blue)”, совместная работа с Дэвидом Геттой.

В рамках продолжающегося тура Рексы запланировано еще пять концертов – в Филадельфии, Вашингтоне, Атланте, Орландо и Хьюстоне. Однако, еще неизвестно, как инцидент в Нью-Йорке повлияет на оставшуюся часть тура.

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