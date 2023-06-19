



Биби Рекса ушла со сцены, когда брошенный телефон попал ей в лицо – видео

Певица Биби Рекса была вынуждена покинуть сцену после того, как телефон, брошенный из зала, попал ей в лицо во время концерта в Нью-Йорке в воскресенье вечером, 18 июня. Об этом пишет Variety.



Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

Выступление Рексы состоялось на Rooftop в Нью-Йорке в рамках ее тура “Best F'n Night of My Life”.“Это Биби Рекса, которую выгнали из концертного зала, в Нью-Йорке, после того, как кто-то швырнул гребаный телефон и попал ее в лицо. Мы все чертовски хорошо проводили время, и Бебе тоже, мы все были в восторге, кто вообще мог это сделать??? Мы надеемся, что вы в порядке”, – поклонник певицы в Twitter.В 2018 году Рекса была номинирована на премию Грэмми в категории “Лучший новый артист”. Ее новый альбом “Bebe” вышел в начале этого года. В 2022 году вышел один из самых больших хитов в карьере Рексы “I'm Good (Blue)”, совместная работа с Дэвидом Геттой.В рамках продолжающегося тура Рексы запланировано еще пять концертов – в Филадельфии, Вашингтоне, Атланте, Орландо и Хьюстоне. Однако, еще неизвестно, как инцидент в Нью-Йорке повлияет на оставшуюся часть тура.