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Baza: на УАЗе начались забастовки из-за зарплат
18.05.2023 01:25 Евгения Маркова

Baza: на УАЗе начались забастовки из-за зарплат

Работники российского автомобилестроительного завода УАЗ собрались на митинг в цеху и пожаловались на зарплату, сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал видео с завода.

Как видно на записи, на забастовку на заводе в Ульяновске вышли несколько десятков работников. За последний месяц они получили в среднем по 20 тыс. руб., говорится в сообщении.

По информации Baza, рабочие вышли с требованием повышения заработной платы, к вечеру того же дня они разошлись. Другие подробности не уточняются.

 

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