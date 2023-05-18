



Baza: на УАЗе начались забастовки из-за зарплат

Работники российского автомобилестроительного завода УАЗ собрались на митинг в цеху и пожаловались на зарплату, сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал видео с завода.



Как видно на записи, на забастовку на заводе в Ульяновске вышли несколько десятков работников. За последний месяц они получили в среднем по 20 тыс. руб., говорится в сообщении.



По информации Baza, рабочие вышли с требованием повышения заработной платы, к вечеру того же дня они разошлись. Другие подробности не уточняются.



