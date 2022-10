База, где производят дроны-камикадзе Shahed-136: снимок со спутника

Компания The Intel Lab обнародовала снимок со спутника, на котором изображена иранская база, где производят дроны-камикадзе Shahed-136.

Напомним, эти дроны Россия использует для атак на украинские города.

На фото зафиксирована мастерская, производственные цеха, пункт хранения сырья и место финальной сборки дронов.

Satellite image from September 16th, 2022 shows a unique display of #Shahed136 UAVs at Shahed Aviation Industries production facility, Badr Airbase, #Isfahan #Iran. Image © 2022 @Maxar Technologies via @googleearth. #Ukraine #Russia #UAV pic.twitter.com/NCVQ7jVHGZ