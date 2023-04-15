Батальон египетской армии сдался суданскому спецназу на базе ВВС Мерова
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон вооруженных сил Египта.
"Силам быстрого реагирования в Мерове сдался батальон египетской армии", — говорится в сообщении на официальной странице сил быстрого реагирования в соцсетях.
Публикация также сопровождается видео, на котором десятки мужчин в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов сил быстрого реагирования.
Египетские военные находились на территории Судана “в рамках совместных учений и тренировок”, сообщают арабские СМИ.