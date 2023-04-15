



Батальон египетской армии сдался суданскому спецназу на базе ВВС Мерова

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон вооруженных сил Египта.



"Силам быстрого реагирования в Мерове сдался батальон египетской армии", — говорится в сообщении на официальной странице сил быстрого реагирования в соцсетях.



Публикация также сопровождается видео, на котором десятки мужчин в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов сил быстрого реагирования.



⚡️ Egyptian Soldiers Captured by Sudanese Special Forces in Northern Sudan



A battalion of the Egyptian Armed Forces had surrendered to the Sudanese forces (RSF) at the Merowe military airbase in the north of the country. (Local media citing military reports) pic.twitter.com/7OXRjExBJk — MARIA (@its_maria012) April 15, 2023

Египетские военные находились на территории Судана “в рамках совместных учений и тренировок”, сообщают арабские СМИ.