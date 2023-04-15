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Батальон египетской армии сдался суданскому спецназу на базе ВВС Мерова
15.04.2023 19:48 Аркадий Бочаровский

Батальон египетской армии сдался суданскому спецназу на базе ВВС Мерова

Силы быстрого реагирования  Судана заявили, что на военной авиабазе Мерове им сдался батальон вооруженных сил Египта.

"Силам быстрого реагирования в Мерове сдался батальон египетской армии", — говорится в сообщении на официальной странице сил быстрого реагирования в соцсетях.

Публикация также сопровождается видео, на котором десятки мужчин в египетской военной форме сидят на асфальте в окружении бойцов сил быстрого реагирования.
 




Египетские военные находились на территории Судана “в рамках совместных учений и тренировок”, сообщают арабские СМИ.

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