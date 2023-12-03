Башня в Болонье может рухнуть
Средневековая башня в итальянском городе Болонья, которая наклоняется так же сильно, как и ее знаменитый аналог в Пизе, была оцеплена из-за опасений, что она может рухнуть.
Власти начали возводить барьер высотой 5 м вокруг башни Гаризенда XII века, чтобы удержать обломки в случае ее падения.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Башня высотой 47 м наклоняется под углом в четыре градуса, и в ходе мониторинга были обнаружены изменения в направлении наклона.
Городской совет заявил, что ситуация "крайне критическая".