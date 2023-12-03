



Башня в Болонье может рухнуть

Средневековая башня в итальянском городе Болонья, которая наклоняется так же сильно, как и ее знаменитый аналог в Пизе, была оцеплена из-за опасений, что она может рухнуть.



Власти начали возводить барьер высотой 5 м вокруг башни Гаризенда XII века, чтобы удержать обломки в случае ее падения.



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Башня высотой 47 м наклоняется под углом в четыре градуса, и в ходе мониторинга были обнаружены изменения в направлении наклона.



Городской совет заявил, что ситуация "крайне критическая".

