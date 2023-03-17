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Баркат: Протестующие бросили камень в зал, полный людей
17.03.2023 11:11 Аркадий Бочаровский

Баркат: Протестующие бросили камень в зал, полный людей

Канцелярия министра экономики и промышленности Нира Барката сообщила, что во время демонстрации у входа на конференцию, в которой он участвовал, в зал в Кфар-Сабе демонстранты бросили камень в помещение, где находились десятки людей. 

Баркат призвал лидеров оппозиции "проявить ответственность и не легитимизировать насилие любого рода. Это самая большая опасность для нашей демократии. Это может закончиться кровопролитием". Протестующие ответили на это заявление, заявив, что "не было никакого камня, мы не проявляли насилия".
 

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