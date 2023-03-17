



Баркат: Протестующие бросили камень в зал, полный людей

Канцелярия министра экономики и промышленности Нира Барката сообщила, что во время демонстрации у входа на конференцию, в которой он участвовал, в зал в Кфар-Сабе демонстранты бросили камень в помещение, где находились десятки людей.



Баркат призвал лидеров оппозиции "проявить ответственность и не легитимизировать насилие любого рода. Это самая большая опасность для нашей демократии. Это может закончиться кровопролитием". Протестующие ответили на это заявление, заявив, что "не было никакого камня, мы не проявляли насилия".

