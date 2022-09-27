



Бар-Лев об убийстве женщины в Реховоте: борьба с насилием - мой приоритет

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал гибель женщины в Реховоте, которая якобы была убита своим мужем.

"Насилие в отношении женщин затрагивает разные сектора, и борьба с ним является одним из моих приоритетов", — сказал министр.

По его словам, не всегда удается заранее определить дом, в котором женщина подвергается физическому, психическому или финансовому насилию.

"Иногда, к сожалению, не хватает силы для спасения. Но я полон решимости и впредь переворачивать каждый камень, чтобы обеспечить безопасность женщинам, чья жизнь находится в опасности", - резюмировал он.