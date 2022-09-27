Бар-Лев об убийстве женщины в Реховоте: борьба с насилием - мой приоритет
Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал гибель женщины в Реховоте, которая якобы была убита своим мужем.
"Насилие в отношении женщин затрагивает разные сектора, и борьба с ним является одним из моих приоритетов", — сказал министр.
По его словам, не всегда удается заранее определить дом, в котором женщина подвергается физическому, психическому или финансовому насилию.
"Иногда, к сожалению, не хватает силы для спасения. Но я полон решимости и впредь переворачивать каждый камень, чтобы обеспечить безопасность женщинам, чья жизнь находится в опасности", - резюмировал он.
Напомним, что в Реховоте была убита 30-летняя мать троих детей. По данным полиции, дом, в котором проживала погибшая, был подожжен, по предварительной версии, это тоже дело рук супруга покойной.