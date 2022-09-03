



Бар-Лев о "каменной атаке" в Ришон-ле-Ционе: террор и ущерб демократии

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал нападение на противников Нетаниягу в Ришон-ле-Ционе, в результате которого пострадали двое демонстрантов.

Он назвал происшествие "террором".

"Легкость, с которой они позволяют себе бросать камни в демонстрантов, указывает на бездну, в которую опустился политический дискурс, и является серьезным ущербом для демократии. Это очень серьезный инцидент", - сказал министр.

Бар-Лев подчеркнул, что камни могут убить, а бросать их — "это акт терроризма".

"Как министр внутренней безопасности я привержен борьбе с этим насилием, и поэтому поручил уделить первоочередное внимание расследованию. Полиция доберется до камнеметателей в и привлечет их к ответственности", - сказал он.