



Бар-Лев: любой, кто поднимет руку на полицейских, будет наказан

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев поддержал полицейского, открывшего огонь на озере Кинерет для разгона незаконной вечеринки.

"Инцидент, в котором полицейский был вынужден стрелять в воздух после того, как он и его друзья подверглись жестокому нападению во время разгона незаконной вечеринки, — это чрезвычайно серьезно", - сказал министр.

Бар-Лев добавил, что любой, кто поднимет руку на полицейского при исполнении обязанностей, будет сурово наказан.