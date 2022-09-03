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Бар-Лев: любой, кто поднимет руку на полицейских, будет наказан
03.09.2022 20:20 Алина Груднева

Бар-Лев: любой, кто поднимет руку на полицейских, будет наказан

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев поддержал полицейского, открывшего огонь на озере Кинерет для разгона незаконной вечеринки.

 
"Инцидент, в котором полицейский был вынужден стрелять в воздух после того, как он и его друзья подверглись жестокому нападению во время разгона незаконной вечеринки, — это чрезвычайно серьезно", - сказал министр.
 
 Бар-Лев добавил, что любой, кто поднимет руку на полицейского при исполнении обязанностей, будет сурово наказан.
 
"Я поддерживаю полицейских, которые действовали сегодня утром, чтобы защитить общественное спокойствие и себя", - подчеркнул он.

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