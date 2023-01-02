



Банк отстранил сотрудницу за публикации о ненависти к “левым” и похвалы Гитлеру

Банк "Апоалим" отстранил сотрудницу после телевизионного репортажа, где говорилось, что она использовала различные аккаунты в Twitter для публикации подстрекательских и агрессивных постов против левых израильтян и предыдущего правительства.



Многочисленные твиты женщины содержали обвинения в том, что левые являются “предателями, нацистами, врагами и отродьями дьявола. Также она восхваляла Адольфа Гитлера, который “был прав”, “был первым, кто выявил этих подонков” и был “королем”, предотвратившим “еще шесть миллионов” ее предполагаемых противников – евреев ашкеназского происхождения.



Женщина также осудила бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, которого она назвала “террористом, убийцей и мошенником-католиком”. В одном твите она выразила желание, чтобы его сбила ракета. В других случаях она говорила, что надеется, что его сына “убьют на улице”.



По данным 12 канала, женщина использовала несколько аккаунтов и ников в Twitter, имела тысячи подписчиков и иногда писала десятки постов в день.

Ее страницы в Twitter выражали преклонение перед лидером “Ликуда” Нетаниягу. Один из них был – “Величайший из нации, BB, мы любим тебя”. Она также использовала изображения Нетаниягу на аватарках своего профиля и баннерах.



Когда все выяснилось, женщина сначала отрицала свое участие и утверждала, что ее аккаунт взломали, но в конце концов призналась в авторстве провокационных публикаций.



Банк "Апоалим" заявил в воскресенье,1 января, что сотрудница отстранена от работы, пока рассматривается ее дело.



“Банк серьезно относится к фактам, представленным в отчете”, – говорится в заявлении.

