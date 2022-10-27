



Банк Апоалим предупредил о телефонном мошенничестве на русском языке

Банк Апоалим распространил информацию о том, что в прошлом году имели место случаи телефонного мошенничества, направленные на русскоязычных израильтян.



Их расследование показало, что преступные группы получили базы данных, содержащие сведения о гражданах Израиля, иммигрировавших из СНГ.



Шарон Каспер, директор кибер-отдела банка Апоалим , рассказывает, как осуществляется мошенничество: "Преступники выдают себя за полицию Израиля или органы безопасности банков, чтобы украсть деньги у клиентов двумя основными способами: Во-первых, они инструктируют жертву сообщить идентификационные данные (код пользователя и пароль) к своему счету, а во-вторых, инструктируют жертву пойти в свое отделение или банковский автомат, снять деньги со своего счета и перевести их на счета преступников за рубежом через обмен валюты.



Преступники звонят гражданам через специальные приложения, позволяющие выдавать свой номер за номер телефона полицейского участка или отделения банка и даже отправлять фиктивные фотографии полицейского удостоверения и других "официальных" документов по WhatsApp.



Во время разговора они объясняют гражданину, что его деньги в банке находятся в опасности из-за мошенничества, происходящего в его банковском отделении.



Для того чтобы сохранить деньги, гражданина просят прийти в его отделение, снять все деньги со счета и перевести их на зарубежные счета через сервисы обмена валюты, так называемые "менялы".



Невинные граждане, ставшие жертвами этого мошеннического явления, через несколько дней обнаруживают, что это обман, деньги, которые были переведены на зарубежные счета - исчезли. Поскольку нет никакой возможности отследить деньги или вернуть их, единственное, что остается сделать, это подать заявление в полицию."



Это тревожное явление, от которого часто страдают невинные граждане, которых легко обмануть. "Эта важная информация распространяется в интересах общественности. Если у вас есть знакомые, друзья или члены семьи, иммигрировавшие из СНГ, расскажите им об этой афере. У вас есть возможность предотвратить того, что они станут жертвами следующей аферы, сэкономить деньги и, прежде всего, душевные страдания. Всегда помните, если вы получаете контакт от какой-либо стороны, которая просит предоставить идентификационную информацию по вашему счету или поручает вам перевести деньги, не предоставляйте идентификационную информацию и немедленно обратитесь в отделение вашего банка”.



