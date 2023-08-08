



Бандиты шантажировали израильского бизнесмена интимной записью в бассейне

Следователи полиции Центрального округа арестовали двух подозреваемых в шантаже бизнесмена Амоса Лузона и причастности к распространению интимной пленки, запечатлевшей его в бассейне в его доме в Арсуф. Они также подозреваются в стрельбе по дому его детей.



Двое задержанных по этому делу - молодые жители деревни Шмариаху, не имеющие судимостей. Согласно сообщению, один из них подошел к Лузону и потребовал от него деньги за отказ от распространения видеозаписи.



Лузон подал заявление в полицию и рассказал следователям подробности. Лузон утверждает, что ему позвонили и потребовали заплатить деньги. Когда он отказался, видеозапись была распространена. После этого следователи задержали для допроса дополнительных подозреваемых по делу.



Интимное видео Лузона уже несколько недель циркулирует в WhatsApp некоторых людей, но около двух недель назад оно уже стало вирусным. Здесь следует отметить, что передача видеозаписи противоречит закону, но более серьезным преступлением в этой истории является сам акт документирования интимного момента в частной зоне в дополнение к его публичному распространению.