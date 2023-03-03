



Бандиты расстреляли супермаркет жены Месси и оставили послание с угрозами

В Аргентине неизвестные напали на магазин, который принадлежит семье нападающего “ПСЖ” Лионелю Месси. После себя они оставили следы 14 пуль и записку для владельца маркета.



В аргентинском городе Росарио находится один из домов Лионеля Месси, а также магазин, который принадлежит его жене Антонелле Рокуццо. Супермаркет семьи Месси пострадал от рук неизвестных лиц.



На камеры видеонаблюдения попали двое мужчин, которые подъехали на мотоцикле и расстреляли металлические ставни на окнах и входных дверях в помещение. Затем нападавшие оставили на месте преступления послание для Лионеля Месси на мешочке с древесным углем.



“Месси, мы ждем тебя. Хавкин – наркоторговец, он не будет тебя защищать”, – гласит текст послания.





Пабло Хавкин – является нынешним мэром Росарио.Лионель Месси с лета 2021 года на постоянной основе проживает в Париже, так как выступает там за местный клуб “ПСЖ”. В текущем сезоне на его счету 28 матчей, в которых он забил 17 голов и сделал 16 ассистов.