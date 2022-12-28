



Бандиты подожгли автомобиль, 15 зданий в Тель-Авиве обесточены

Пять дней назад двое неизвестных пришли в жилой дом на севере Тель-Авива и подожгли автомобиль, припаркованный на стоянке. Однако только когда пожарные из Тель-Авивского пожарного управления и полицейские следователи из района Яркон взяли инцидент под контроль, стал очевиден серьезный ущерб, нанесенный инфраструктуре здания после поджога. Поджог, предположительно, был совершен криминальными элементами.



Возгорание автомобиля привело к кризису в электрической инфраструктуре жилого комплекса, включающего 15 зданий. В результате происшествия полностью сгорели десятки кабелей, обеспечивающих электроэнергией десятки квартир в комплексе, что привело к отключению электроэнергии в этих квартирах.



"Именно в те дни, когда на регион обрушивается зимний шторм, десятки квартир зависят от временных генераторов, которые были привезены, чтобы обеспечить подачу электричества", - сказал один из жильцов.



С момента инцидента бригады электрической компании работают над восстановлением всей сгоревшей инфраструктуры, пытаясь разрешить кризис с электричеством в жилом комплексе. "Электроснабжение еще не восстановлено, потому что был поврежден частный объект. Как только он будет отремонтирован и будет назначена инспекция для проверки объекта, и проверка пройдет успешно, житель немедленно восстановит подачу электроэнергии", - сообщили в электрической компании.





