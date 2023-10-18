



Бандиты переоделись в солдат и грабили кибуцы после погрома

Полицейские расследуют подозрение, что преступники из Негева с Юга Израиля, выдавая себя за солдат, проникали в дома и автомобили в поселениях, окружающих Газу, и грабили драгоценности, часы, телефоны, наличные деньги и вещи, находившиеся в машинах, которые не были подожжены террористами.



По подозрению, бандиты воспользовались тем, что в некоторых поселениях царил полный хаос после внезапного нападения ХАМАС. Они проникали в районы, которые не контролировались армией, и совершали грабежи.



"Они были одеты в форму ЦАХАЛа, заходили в несколько поселений и на автостоянки, где были припаркованы автомобили, и грабили имущество, - рассказал источник в полиции, - У нас есть информация по этому поводу, и мы пытаемся установить местонахождение подозреваемых в этом преступлении, в том числе, путем отслеживания мобильных телефонов тех, кто участвовал в грабеже. Они воспользовались неразберихой в районе и разграбили имущество жителей".



Вчера следователи полиции Негева арестовали двух жителей Рахата по подозрению в том, что они приехали на пикапе на стоянку в Реим, где проходил фестиваль "Нова" и произошла резня, и похитили оборудование отдыхающих из брошенных или сожженных автомобилей. Банды автоугонщиков, помимо прочего, похищали аккумуляторы с автомобилей, в том числе с бронированных полицейских машин, катализаторы, зеркала, кошельки и сумки с деньгами и ценностями. На прошлой неделе стало известно, что преступники из криминальных структур награбили оружия террористов на миллионы шекелей.

