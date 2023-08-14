



Бандиты из Нацерета уходя от погони столкнулись с патрульной машиной



Сотрудники северного округа полиции перехватили членов команды преступной организации, после того, как те обстреляли несколько предприятий и подожгли автомобиль. Двое арестованных подозреваемых, жители Нацерета в возрасте 20 лет, получили при задержании ранения тяжелой и средней степени тяжести.



Сотрудники полиции, работавшие сегодня ночью в Нацерете, получили сообщение о подозрении на поджог автомобиля. Прибыв в один из районов, они заметили скутер, который вызвал у них подозрение, так как один из подозреваемых держал в руках пистолет. Мотоциклист, не реагируя на призывы полицейских остановиться, попытался скрыться с места происшествия и столкнулся с полицейской машиной. В результате оба подозреваемых получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, а заряженный пистолет Glock с пулей в стволе был изъят.



Оба задержанных являются членами преступной организацией Самира Бакри. Они эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу, и будут допрошены позднее.

