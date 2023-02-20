



Банда подростков поставила детей на "счетчик"



В Новосибирске появилась банда «Ашановских» подростков, которая ставит детей на «счетчик»



Прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку по сообщениям СМИ о группе «Ашановских» подростков-хулиганов, которые держат в страхе школьников и родителей. Об этом сообщает «Российская газета».



Ранее в сети появились публикации, в который отмечалось, что подростки ходят толпой, пристают к детям и ставят их на «счетчик». На банду уже пожаловались жители ряда микрорайонов города.



В прокуратуре рассказали, что органы проверят не только факты о хулиганстве, но и деятельность местных учреждений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.