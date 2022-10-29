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Байден: нападение на мужа спикера Палаты представителей — подлый поступок
29.10.2022 08:15 Евгения Маркова

Байден: нападение на мужа спикера Палаты представителей — подлый поступок

Президент США Джо Байден назвал нападение на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси "отвратительным поступком".

"Хватит. Каждый человек совести должен ясно и недвусмысленно выступать против насилия в нашей политике", - сказал Байден.

82-летний муж Пелоси, Пол, вчера подвергся нападению грабителя в своем доме в Сан-Франциско.

Местная полиция арестовала нападавшего, 42-летнего Дэвида Депайпа, и расследует инцидент вместе с ФБР.

Состояние Пелоси пока неизвестно. Спикер Палаты представителей, только что вернувшаяся с конференции по безопасности в Европе, в момент нападения находилась в Вашингтоне со своим аппаратом.

 

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