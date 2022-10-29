



Байден: нападение на мужа спикера Палаты представителей — подлый поступок

Президент США Джо Байден назвал нападение на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси "отвратительным поступком".



"Хватит. Каждый человек совести должен ясно и недвусмысленно выступать против насилия в нашей политике", - сказал Байден.



82-летний муж Пелоси, Пол, вчера подвергся нападению грабителя в своем доме в Сан-Франциско.



Местная полиция арестовала нападавшего, 42-летнего Дэвида Депайпа, и расследует инцидент вместе с ФБР.



Состояние Пелоси пока неизвестно. Спикер Палаты представителей, только что вернувшаяся с конференции по безопасности в Европе, в момент нападения находилась в Вашингтоне со своим аппаратом.



