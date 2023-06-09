



Бахарав-Миара отложила уголовное расследование по жалобе на шпионское ПО Pegasus

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара отложила рассмотрение жалоб трех граждан Венгрии, ставших жертвами шпионского ПО Pegasus, в отношении уголовного расследования против NSO Group, сообщил омбудсмен прокуратуры Израиля.



Шпионское ПО Pegasus, флагманский продукт израильской фирмы NSO Group, позволяло получать доступ к любым файлам на мобильных телефонах. Камеру и микрофон телефона также можно было включить удаленно. NSO Group не раскрывает список своих клиентов, но утверждает, что ее шпионское ПО продается только правительствам в целях борьбы с преступностью и терроризмом.



В июне 2021 года Pegasus Project, консорциум новостных агентств, включая The Wire, сообщил, что криминалистический анализ мобильных устройств показал, что несколько журналистов в Венгрии были скомпрометированы израильским шпионским ПО. В январе 2022 года Венгерский союз гражданских свобод возбудил судебный иск в Израиле от имени жертв, пострадавших от шпионского ПО.



HCLU подала петицию юридическому советнику Израиля с требованием возбудить уголовное дело против NSO Group и должностных лиц в министерствах обороны и иностранных дел, которые одобрили продажу правительству Виктора Орбана.



“Они должны были с самого начала знать об ухудшении ситуации в Венгрии и о том, что преследование прессы является основным направлением деятельности режима Орбана”, – утверждало HCLU.



Спустя почти полтора года издание “Гаарец” сообщила, что израильский омбудсмен по рассмотрению жалоб на обвинение судья Менахем Финкельштейн удовлетворил жалобу на юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в связи с предполагаемыми задержками в возбуждении уголовного дела против NSO Group.



Согласно информации издания, судья Финкельштейн поручил приложить усилия для завершения рассмотрения дела как можно скорее, подчеркнув, что “органы государственной власти должны оперативно реагировать на обращения граждан и рассматривать их в разумные сроки”.



Офис юридического советника правительства сначала заявил, что жалоба не была рассмотрена из-за “неполадок в офисе”.



“Однако после расследования, проведенного омбудсменом, было установлено, что поведение офиса Бахарав-Миара вызвало значительную задержку с передачей запроса в соответствующие органы”, – пишет издание.