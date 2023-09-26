



БАГАЦ требует объяснений, почему не наказан главный раввин Иерусалима

БАГАЦ издал временный запрет, требуя от правительства объяснить, почему главный раввин Иерусалима Шломо Амар не подвергся дисциплинарным санкциям, несмотря на годы подстрекательских высказываний.



Судебный запрет был принят после обращения Реформистского движения, “Женщин Стены” и Иерусалимского открытого дома гордости и толерантности, ссылающихся на многолетнее разжигание ненависти.



Группы заявили, что за последние четыре года они обращались к правительству 16 раз, но никаких действий предпринято не было. Должность главного раввина города назначается правительством, и он имеет те же ограничения, что и другие государственные служащие.



Ранее в этом году Амар заявил, что “невыносимо” то, что открытый гей, депутат “Ликуд” Амир Охана стал спикером Кнессета, назвав этот шаг “мерзостью”.

В 2021 году Амар сравнил ЛГБТ-сообщество с “животными” и высмеял религиозных участников, которые принимают участие в парадах гордости.



“Они устроили парад мерзости, которым якобы гордятся”, – сказал Амар. “Дикие животные так себя не ведут”.



Он также назвал реформистский иудаизм “большей угрозой” для религии, чем светские евреи.