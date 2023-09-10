



БАГАЦ приостановил увольнение главы Почты Израиля и требует объяснений

БАГАЦ скептически отнесся к решению министерства об увольнении председателя Израильской почтовой компании Михаэля Вакнина и заморозил это решение утром 10 сентября, предупредив ответственных министров, что оно будет отменено, если они не объяснят свою позицию.



Судьи Исаак Амит, Йосеф Элрон и Алекс Штайн издали временный судебный запрет против министра связи Шломо Кари и министра регионального сотрудничества Давида Амсалема, которые приняли решение об увольнении Вакнина. Судьи в своем решении заявили, что Вакнин имеет право вернуться на работу, если пожелает.



Решение было принято после слушаний по этому вопросу в БАГАЦ 7 сентября, на которых Амит поставил под сомнение обоснованность решения, подразумевая, что критерии, необходимые для обоснования увольнения главы государственной компании, такой как Почта Израиля, не удовлетворены.

Вакнин не будет официально уволен до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по этому вопросу.



Юристы Кари и Амсалема утверждали, что Вакнин не справился со своими обязанностями главы почтовой компании и что комплектование руководящих должностей в организации остается на усмотрении министров.