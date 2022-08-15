



БАГАЦ постановил: тело задушенного 4-летнего ребенка вскрывать не будут

БАГАЦ удовлетворил ходатайство семьи и отменил решение о вскрытии тела задушенного 4-летнего мальчика из Иерусалима.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.



Напомним, что в субботу, 13 августа, мальчик был найден без сознания. Его эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек", где он умер.



По подозрению в содеянном был задержан родственник ребенка.



Против проведения вскрытия протестовали десятки ультраортодоксальных демонстрантов.