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БАГАЦ постановил: тело задушенного 4-летнего ребенка вскрывать не будут
15.08.2022 12:45 Ольга Белозерова

БАГАЦ постановил: тело задушенного 4-летнего ребенка вскрывать не будут

БАГАЦ удовлетворил ходатайство семьи и отменил решение о вскрытии тела задушенного 4-летнего мальчика из Иерусалима.

Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.

Напомним, что в субботу, 13 августа, мальчик был найден без сознания. Его эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек", где он умер.

По подозрению в содеянном был задержан родственник ребенка.

Против проведения вскрытия протестовали десятки ультраортодоксальных демонстрантов. 

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