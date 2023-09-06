



БАГАЦ отклонил апелляции по делу о перепутанных эмбрионах при ЭКО в “Ассуте”

Апелляция о проведении генетического тестирования ребенка, рожденного не от тех родителей в результате путаницы с экстракорпоральным оплодотворением, была отклонена 6 августа.



Пять пар родителей и еще одна женщина обратились с просьбой провести генетическое тестирование ребенка, который был имплантирован не той женщине в 2022 году в больнице “Ассута” в Ришон-ле-Ционе, но зарегистрированные биологические родители отклонили все тесты.



Суд по семейным делам одобрил тестирование в 2022 году, но апелляция биологических родителей, поданная в январе, привела к тому, что окружной суд отменил это решение. Это решение было обжаловано теми, кто хотел выяснить генетическую связь с этим ребенком, но в марте БАГАЦ отклонил процедуру.