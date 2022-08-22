



"Азов" ответил на обвинения ФСБ в убийстве Дугиной

Украинский полк "Азов" прокомментировал обвинения ФСБ в причастности к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Уточняется, что подозреваемая Вовк Наталья Павловна, которая предположительно находится в Эстонии, не имеет никакого отношения к полку.

"Наталья Вовк, которую ФСБ обвиняет в подрыве авто с Дарьей Дугиной, не имеет отношения к "Азову", - сказано в заявлении.

Уточняется, что подрыв машины Дугиной является подготовкой общественного мнения в России к "трибуналу" над азовцами.