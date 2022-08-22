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"Азов" ответил на обвинения ФСБ в убийстве Дугиной
22.08.2022 18:06 Алина Груднева

"Азов" ответил на обвинения ФСБ в убийстве Дугиной

Украинский полк "Азов" прокомментировал обвинения ФСБ в причастности к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье.

 
Уточняется, что подозреваемая Вовк Наталья Павловна, которая предположительно находится в Эстонии, не имеет никакого отношения к полку.
 
"Наталья Вовк, которую ФСБ обвиняет в подрыве авто с Дарьей Дугиной, не имеет отношения к "Азову", - сказано в заявлении.
 
Уточняется, что подрыв машины Дугиной является подготовкой общественного мнения в России к "трибуналу" над азовцами.

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