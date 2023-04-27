



"Аж с кровати подлетели". Подробности взрыва в Петербурге

Жителей Петербурга и Ленинградской области встревожил мощный хлопок в окрестностях Павловска в ночь на 27 апреля около 00:10.



По словам очевидцев, из-за взрывной волны некоторые из них почувствовали, как шатаются дома, одна женщина уточнила, что в ее квартире вылетела оконная сетка.



Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия, а также проводили осмотр в Пушкине. Как уточнил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах, в результате инцидента осколками повредило крышу конноспортивного клуба в переулке Мичурина в Павловске.



На расстоянии в 300 метрах от него в заброшенной котельной была обнаружена воронка, которая могла образоваться в результате взрыва. Причины и обстоятельства произошедшего к моменту публикации новости неизвестны.