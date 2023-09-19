Азербайджан: уничтожена РЛС армян в Нагорном Карабахе
Военные Азербайджана уничтожили радиолокационную станцию армян в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.
Российские СМИ распространяют информацию о том, что это произошло якобы в том месте, где базируется российский миротворческий контингент.
Тем временем, Франция потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.
❗️Мінабароны Азербайджана сцвярджае, што знішчыла РЛС УС Арменіі ў месцы, дзе часова дыслакуецца расійскі міратворчы кантынгент. pic.twitter.com/hAMN4C8GpH— Novy Čas /Новы Час (@novychas) September 19, 2023