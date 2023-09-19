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19.09.2023 16:22 Алина Груднева

Азербайджан: уничтожена РЛС армян в Нагорном Карабахе

Военные Азербайджана уничтожили радиолокационную станцию армян в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.

Российские СМИ распространяют информацию о том, что это произошло якобы в том месте, где базируется российский миротворческий контингент.

Тем временем, Франция потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

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