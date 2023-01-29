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Азербайджан эвакуирует посольство в Иране после теракта
29.01.2023 13:16 Ольга Белозерова

Азербайджан эвакуирует посольство в Иране после теракта

Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства и членов их семей из Ирана в воскресенье.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Азербайджана.

Эвакуация будет проведена через два дня после того, как вооруженный человек застрелил охранника посольства в Тегеране и ранил еще двух человек в результате нападения, которое Баку назвало "террористическим актом". 

После нападения министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что вызвало посла Ирана в Баку, чтобы потребовать справедливости, и эвакуирует сотрудников посольства из Тегерана. Ведомство не сообщило никаких подробностей, в том числе о том, будет ли посольство продолжать функционировать.

Полиция Тегерана заявила, что арестовала подозреваемого, а иранские власти осудили произошедший в пятницу инцидент, но заявили, что у стрелка, похоже, были личные, а не политические мотивы.

Президент Ирана Эбрагим Раиси призвал провести "всестороннее расследование" в связи с происшествием. 

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