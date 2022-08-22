



Автомобиль въехал в толпу на свадебной вечеринке: есть жертвы

В Канаде 60-летняя женщина на автомобиле въехала в толпу гостей свадебной вечеринки.



"Женщина 60 лет на автомобиле въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу", - сказано в сообщении местной полиции.



"Автомобиль по неизвестной причине съехал с шоссе и протаранил толпу людей", - сообщили правоохранители.



В результате происшествия два человека погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Медики сообщили, что пятеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, трое в тяжелом и двое в критическом.



Полиция ведет расследование случившегося.

