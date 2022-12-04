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Автомобиль прорвали блок-пост в аэропорту Бен-Гурион, паника в терминале №3
04.12.2022 07:20 Аркадий Бочаровский

Автомобиль прорвали блок-пост в аэропорту Бен-Гурион, паника в терминале №3


Охранники аэропорта Бен-Гурион открыли огонь по автомобилю, который прорвался через шлагбаум на въезде в аэропорт со стороны трассы №1.

Находившиеся в автомобиле пытались убежать, бросив автомобиль. Один из них легко ранен.
 



 Автомобиль остановился на дороге в сторону Терминала №3, а два пассажира, которые, по всей видимости, угнали автомобиль, были арестованы и доставлены на допрос.

По информации портала 0404 связи с инцидентом пассажирам в терминале было приказано лечь на пол и не двигаться - один из них рассказал: "Страшный инцидент, все лежали на полу. Многие дети кричали от страха".
 


Через некоторое время активность на поле вернулась в нормальное русло. Полиция заявила, что срок задержания араба, который проник в Израиль без разрешения через брешь в заборе, будет продлен в суде в соответствии с результатами расследования.
 

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