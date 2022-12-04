



Автомобиль прорвали блок-пост в аэропорту Бен-Гурион, паника в терминале №3



Охранники аэропорта Бен-Гурион открыли огонь по автомобилю, который прорвался через шлагбаум на въезде в аэропорт со стороны трассы №1.



Находившиеся в автомобиле пытались убежать, бросив автомобиль. Один из них легко ранен.



רכב פרץ את המחסום של נתב"ג מהכביש המהיר. הרכב נעצר בכביש לכיוון טרמינל 3. האירוע הסתיים במעצר נוסעי הרכב. האירוע מתוחקר pic.twitter.com/L0VSHj4yYd — חדשות המוקד (@hamoked_il) December 4, 2022

חריג בנתב"ג: כוחות הביטחון הודיעו לכולם לרדת על הרצפה, אנשי ביטחון מסתובבים עם נשקים שלופים.#עדכון:

חזל"ש

דובר רש"ת:

בוקר טוב רכב שפרץ את המחסום של נתב"ג מהכביש המהיר. הרכב נעצר בכביש לכיוון טרמינל 3. האירוע הסתיים במעצר נוסעי הרכב. האירוע מתוחקר pic.twitter.com/ujZ4hXkeec — דבורה 🐝⁦🇮🇱🟢 (@devorah555) December 4, 2022

Автомобиль остановился на дороге в сторону Терминала №3, а два пассажира, которые, по всей видимости, угнали автомобиль, были арестованы и доставлены на допрос.По информации портала 0404 связи с инцидентом пассажирам в терминале было приказано лечь на пол и не двигаться - один из них рассказал: "Страшный инцидент, все лежали на полу. Многие дети кричали от страха".Через некоторое время активность на поле вернулась в нормальное русло. Полиция заявила, что срок задержания араба, который проник в Израиль без разрешения через брешь в заборе, будет продлен в суде в соответствии с результатами расследования.