Автомобиль прорвали блок-пост в аэропорту Бен-Гурион, паника в терминале №3
Охранники аэропорта Бен-Гурион открыли огонь по автомобилю, который прорвался через шлагбаум на въезде в аэропорт со стороны трассы №1.
Находившиеся в автомобиле пытались убежать, бросив автомобиль. Один из них легко ранен.
Автомобиль остановился на дороге в сторону Терминала №3, а два пассажира, которые, по всей видимости, угнали автомобиль, были арестованы и доставлены на допрос.
По информации портала 0404 связи с инцидентом пассажирам в терминале было приказано лечь на пол и не двигаться - один из них рассказал: "Страшный инцидент, все лежали на полу. Многие дети кричали от страха".
Через некоторое время активность на поле вернулась в нормальное русло. Полиция заявила, что срок задержания араба, который проник в Израиль без разрешения через брешь в заборе, будет продлен в суде в соответствии с результатами расследования.