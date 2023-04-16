Новости » Происшествия
Автокатастрофа в Южной Корее: 14 израильтян остаются в больнице
16.04.2023 15:59 Ирина Демьянова

Автокатастрофа в Южной Корее: 14 израильтян остаются в больнице

По данным Министерства иностранных дел, через три дня после смертельной аварии автобуса с израильскими туристами в Южной Корее в стране остаются 14 госпитализированных, четверо из них в критическом состоянии.

Министерство сообщает, что 18 из тех, кто получил легкие ранения, как ожидается, будут доставлены обратно в Израиль в ближайшие два дня.

Ожидается, что тело погибшей в авиакатастрофе Маргариты Шварцберг также будет доставлено в Израиль в ближайшие дни, добавляют в министерстве.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы