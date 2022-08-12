



Автобусная авария в Иерусалиме: что рассказал водитель

Водителя автобуса, который въехал в людей на тротуаре, допросили сегодня по подозрению в совершении убийства по неосторожности. Напомним, что в результате аварии погибли несколько человек.



На допросе водитель изложил свою версию событий, сообщает "Аруц Шева".



По словам водителя, он пытался решить проблему с дверью багажного отделения и, по-видимому, случайно задел электрическую аварийную систему, из-за чего произошло растормаживание и автобус потерял управление.



После допроса водителя отпустили под домашний арест на пять суток.



Расследование продолжается. Есть версия, что за несколько секунд до трагедии, водитель вышел из автобуса, чтобы закрыть дверь багажного отделения, но забыл активировать стояночный тормоз. В результате автобус потерял управление и начал движение в сторону людей, стоящих на тротуаре.