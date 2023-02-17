



Автобус чуть не сбил младенца посреди ночи в Хайфе



Девочка в возрасте одного года и 8 месяцев была найдена рано утром 17 февраля на улице города Хайфа одна, после того как, по-видимому, самостоятельно вышла из дома и чуть не попала под автобус. Она была обнаружена в районе Яд Ле Баним недалеко от своего дома, и ее немедленно направили в больницу Рамбам для обследования.



В больнице выяснилось, что с ней все в порядке, и полиция начала поиски ее семьи. Через некоторое время удалось найти родителей, и ребенок был благополучно возвращен домой.



Сержант Иехиэль Бадаш, полицейский из Дорожного отдела полиции Хайфы, который в то время был на смене, ехал рано утром по одной из улиц города и заметил необычное зрелище: "В 4:00 утра во время смены я заметил автобус, который свернул и перегородил дорогу, и я не понял, что произошло. Вдруг я увидел, что к дороге движется малышка - а водитель пытался ее поймать".



"Мы сразу же отнесли ее на угол, попытались ее окликнуть и выяснить, как ее зовут, но она плакала и была неразборчива - все-таки она была маленьким ребенком. Мы посадили ее в машину, включили отопление и сделали все, чтобы она успокоилась. Мы отвезли ее в Рамбам, потому что не знали, как долго она пробыла на улице, а было очень холодно. Только около семи часов утра мать сообщила о случившемся в полицию, ее забрали на допрос, и было решено передать дело в суд. Вполне вероятно, что малышка вышла из дома одна посреди ночи, и именно так произошло это необычное событие."