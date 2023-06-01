



Автобойни Иудеи и Самарии. Что происходит с угнанными в Израиле автомобилями

Ежегодно в Израиле угоняются тысячи машин. В видео, опубликованного полицией показано, как она пытается бороться с этим явлением. Палестинский житель Дженина, угнавший автомобиль из Ришон ле-Циона, был пойман при попытке переправить угнанный автомобиль на одну из десятков “автобоен” в Иудее и Самарии.



Автомобили, угнанные в Государстве Израиль, или же полностью списанные пригоняются на подобного рода “предприятия” в Иудее и Самарии. Машины разбираются на части, затем либо продаются, либо устанавливаются на другие автомобили.



Старший сержант-майор Реувен Кара, командир группы ЯСАМ в Самарии, объяснил принцип работы воров: угнанные автомобили прибывают на территории, и первая цель - попасть в деревню и спрятать автомобиль. После этого они решают, для каких целей нужен автомобиль.



Во многих случаях для угона нанимаются молодые люди, часто без водительских прав, которые угоняют автомобиль, незаконно ввозят его в Иудею и Самарию через переходы - и получают за это крупные суммы денег.



В районе Самарии полиции почти каждую ночь устраивают погоню наперегонки со временем, чтобы остановить этих воров на пути к нелегальным автобазарам на палестинских территориях. "Автомобили, полностью списанные в Израиле, подвергаются той или иной реконструкции - и продаются палестинцам на территориях Иудеи и Самарии как новые машины", - объяснил Эфи Шиман, командующий полицией региона Самария.



"Все дело в спросе и предложении", - добавил Шиман. "Как только появляется спрос на автозапчасти, на определенный тип автомобиля, очевидно, должно быть гораздо больше краж этого автомобиля. В конце концов, как кражи автомобилей, так повторное использование полностью списанного автомобиля, это своего рода бомба замедленного действия на дороге".



За январь месяц полиция региона изъяла 217 автомобилей вскоре после кражи. Было найдено 25 автомобилей украденных Ришон Ле Ционе, в Рамат Гане - 19, в Петах Тикве - 17, в Реховоте и Лоде - 12 и в Кфар Сабе - 11 автомобилей. Кроме того, полиция арестовала 145 подозреваемых, многим из которых были предъявлены обвинения.