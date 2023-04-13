



Австралия готовится к сильнейшему шторму за десятилетие

Северо-западный регион Австралии, где находится крупнейший в мире узел экспорта железной руды, в четверг готовится к самому мощному тропическому циклону за десятилетие. Власти уже закрыли порт, а жители поспешили запастись предметами первой необходимости, пишет Reuters.



Циклон Ильза сейчас находится примерно в 155 км от побережья Австралии в Индийском океане. В четверг днем он ​​был повышен до пятой категории шторма, что является наивысшей оценкой разрушительной силы.



Ожидается, что шторм обрушится на побережье Австралии поздно вечером в четверг или рано утром в пятницу со скоростью ветра до 315 км в час в эпицентре, сообщило Бюро метеорологии.



"У этого шторма очень большая сила, он способен не только ломать деревья и сносить линии электропередач, но и поднимать в воздух незакрепленные предметы, включая трейлеры и автомобили", — сказала метеоролог Мириам Брэдбери телеканалу ABC.



Метеобюро сообщило в своем последнем обновлении, что Ильза может затронуть 600-километровый малонаселенный участок к северу от Порт-Хедленда на восток и к югу от туристического городка Брум.



Порт Порт-Хедленда, крупнейший в мире пункт экспорта железной руды, закрылся в четверг утром. Администрация порта начала расчищать причалы днем ​​ранее.



Метеобюро объявило красный уровень опасности для Порт-Хедленда в четверг днем, где ожидаются порывы ветра до 155 км/ч.



Его 15 000 жителей, большинство из которых являются работниками горнодобывающих компаний, предупредили о необходимости укрыться в помещениях прочной постройки, подальше от дверей и окон.



По словам синоптика метеорологического бюро Джессики Лингард, это будет самый сильный шторм, который увидит крайний северо-западный регион страны с тех пор, как циклон Кристина пересек побережье в декабре 2013 года.



Горнодобывающая компания BHP заявила, что внимательно следит за циклоном, но ее добыча полезных ископаемых и железнодорожные операции продолжаются.



Представитель другого горнодобытчика, компании Fortescue, заявил, что приостановил отгрузочные операции и несущественные поездки в порт, но на данном этапе не ожидает какого-либо существенного влияния на операции.



По сообщениям местных СМИ, некоторые полки в супермаркетах опустели, а предметы первой необходимости, такие как вода в бутылках, фрукты и мясо, пользуются огромным спросом.



Ожидается, что шторм ослабнет в пятницу вечером и переместится вглубь суши.

