



Австралия: апелляционный суд отменил приговор климатической активистки

Тюремный срок к которому суд приговорил климатическую активистку за акцию протеста в Сиднее, вызвал бурю негодования в Австралии, сообщает ВВС.



Дина "Вайолет" Коко была приговорена к 15 месяцам тюремного заключения за блокирование полосы движения на Сиднейском мосту Харбор-Бридж в апреле прошлого года.



Адвокаты утверждали, что это решение было непропорциональным и частью более широкой кампании подавления протестов в стране.



В среду судья апелляционного суда отменил приговор, заявив, что он основан на ложной информации, предоставленной полицией.



Коко и еще трое активистов устроили акцию протеста в прошлом году, чтобы привлечь внимание к чрезвычайной климатической ситуации. Они перекрыли одну полосу моста арендованным грузовиком, после чего забрались на крышу фургона и зажгли сигнальную ракету.



Коко было предъявлено обвинение в соответствии с новыми законами Нового Южного Уэльса, которые предусматривают более суровые наказания за протесты, нарушающие функционирование критически важной инфраструктуры, такой как дороги, железнодорожные пути, туннели и мосты.



Аналогичные законы были приняты и в других штатах.



Полиция Нового Южного Уэльса утверждала, что протест вызвал массовые неудобства, в том числе заблокировал в пробке на мосту машину скорой помощи, направлявшуюся на экстренный вызов.



Коко признала себя виновной в нарушении правил дорожного движения, зажигании сигнальной ракеты и неподчинении приказам полиции.



Вынося ей приговор в декабре, судья Эллисон Хокинс заявила, что 32-летняя девушка заставила "весь город страдать" из-за своих "эгоистичных эмоциональных действий", и неоднократно цитировала заявление, которое тогда полиция все еще выдвигала как факт, о том, что протест заблокировал машину скорой помощи.



Она также отказала Коко в освобождении под залог в ожидании ее апелляции — решение было отменено после того, как активистка провела почти две недели в тюрьме.



Принимая решение по ее апелляции, судья Марк Уильямс поставил под сомнение утверждения полиции о масштабах беспорядков и отклонил предположения, что Коко представляет "опасность для общества".



Он постановил, что она была заключена в тюрьму на "ложных фактических основаниях", отменив приговор и вместо этого наложив 12-месячный залог за хорошее поведение.



Коко заявила, что будет добиваться компенсации от полиции Нового Южного Уэльса.



Судья Уильямс также смягчил приговор Алану Расселу Гловеру, участвовавшему в акции протеста вместе с Коко.

