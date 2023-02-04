



Австралия: акула убила 16-летнюю девушку

16-летняя девушка подверглась нападению акулы в Австралии и умерла от полученных травм. Трагедия произошла недалеко от города Перт в штате Западная Австралия. Девушка каталась на водных лыжах со своими друзьями по реке Свен.



"Возможно, девушка прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, которых видели поблизости, — сказал инспектор Пол Робинсон, — в этом районе очень редко можно встретить акул. Инцидент был очень травматичным, семья девушки опустошена".



В Австралии каждый год происходит около 20 нападений акул, большинство из них в Западной Австралии и Новом Южном Уэльсе. В 2020 году было зафиксировано два нападения со смертельным исходом, в 2021 году — семь.



Однако, укусы акулы редко приводят к смертельному исходу, по статистике годовой коэффициент смертность составляет 0,9 — то есть менее одного человека в год.

