



Австралиец удалил зубы и у него случился инсульт

Необычный случай произошел в Австралии – сразу же после удаления двух зубов у мужчины предпенсионного возраста произошло кровоизлияние в мозг.

Пациент почувствовал головокружение и тошноту. Параллельно с этим у него произошло искажение зрения – все объекты перед его глазами выглядели так, будто они были повернуты на 90 градусов против часовой стрелки.



Мужчина обратился в отделение неотложной помощи, где у него диагностировали высокое кровеносное давление и внутримозговое кровоизлияние в левой нижней части его мозга. Как выяснилось, это уже третий известный случай, когда после посещение стоматолога у человека случилось внутримозговое кровоизлияние. Ишемический инсульт обычно происходит в результате злоупотребления наркотическими средствами, такими как амфетамин, а также при раке мозга, физических травмах или чрезвычайно низких температурах. К примеру, у одной женщины произошел инсульт после того, как она вылила себе на голову ведро ледяной воды в рамках флешмоба Ice Bucket Challenge.



Как сообщает издание BMJ Case Reports, скорее всего, кровоизлияние было вызвано сильным повышением давления после стоматологической процедуры. Как выяснилось впоследствии, у мужчины из Австралии была предрасположенность к инсультам. Когда врачи начали изучать историю болезни, они обнаружили, что за полтора месяца до визита к стоматологу мужчина был направлен на компьютерную томографию, так как терапевт заподозрил у него болезнь Паркинсона. При этом заболевании, снижение кровотока приводит к повреждению нервных волокон мозга. Из-за этого информация начинает плохо передаваться между разными его частями. Диагноз мужчины впоследствии был подтвержден при помощи МРТ.



Чтобы выяснить причину заболевания, медики проанализировали ДНК пациента и нашли у него мутации в гене NOTCH3. Это наследственное заболевание, именуемое CADASIL, при котором утолщаются стенки сосудов, в результате чего ухудшается их проходимость и, соответственно, снижается приток крови к мозгу.



Ранее считалось, что кровоизлияние является редким осложнением CADASIL. Медики утверждают, что это первый случай кровоизлияния у пациента с CADASIL после стоматологической процедуры.