



Авиаудар по Дамаску: пострадали позиции "Хизбаллы"

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает подробности об авиаударе по аэропорту Дамаска, который приписывается Израилю.



Отмечается, что под ударом оказались объекты в аэропорту Дамаска и его окрестностях, связанные с "Хизбаллой" и Корпусом стражей исламской революции.



По информации центра, "израильские ракеты достигли своих целей", на месте обстрелов прозвучали сильные взрывы, причинившие серьезный материальный ущерб.



Также есть информация, что в намеченных районах располагаются склады оружия.