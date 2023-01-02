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Авиаудар по Дамаску: пострадали позиции "Хизбаллы"
02.01.2023 12:35 Ольга Белозерова

Авиаудар по Дамаску: пострадали позиции "Хизбаллы"

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает подробности об авиаударе по аэропорту Дамаска, который приписывается Израилю.

Отмечается, что под ударом оказались объекты в аэропорту Дамаска и его окрестностях, связанные с "Хизбаллой" и Корпусом стражей исламской революции.

По информации центра, "израильские ракеты достигли своих целей", на месте обстрелов прозвучали сильные взрывы, причинившие серьезный материальный ущерб.

Также есть информация, что в намеченных районах располагаются склады оружия.

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