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Авиакатастрофа в Непале: россиянка сделала фото незадолго до крушения
15.01.2023 13:17 Алина Груднева

Авиакатастрофа в Непале: россиянка сделала фото незадолго до крушения

Гражданка России, находившаяся на борту потерпевшего крушение самолета в Непале, незадолго до катастрофы опубликовала фото, которое сделала перед вылетом.

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующий пост россиянка опубликовала в соцсети. Фото девушка сделала, находятся в салоне потерпевшего крушение самолета.

"Еду в Непал", — подписала она. В настоящее время, неизвестно, была ли она среди выживших.



Как сообщалось ранее, на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines находились 72 человека, включая членов экипажа. Среди пассажиров было 15 иностранцев, в том числе, четверо россиян. 

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