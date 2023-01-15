



Авиакатастрофа в Непале: россиянка сделала фото незадолго до крушения

Гражданка России, находившаяся на борту потерпевшего крушение самолета в Непале, незадолго до катастрофы опубликовала фото, которое сделала перед вылетом.



Об этом сообщают российские СМИ.



Соответствующий пост россиянка опубликовала в соцсети. Фото девушка сделала, находятся в салоне потерпевшего крушение самолета.



"Еду в Непал", — подписала она. В настоящее время, неизвестно, была ли она среди выживших.







Как сообщалось ранее, на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines находились 72 человека, включая членов экипажа. Среди пассажиров было 15 иностранцев, в том числе, четверо россиян.