Авиакатастрофа в Непале: десятки погибших

В результате крушения пассажирского самолета в Непале погибли минимум 40 человек.



По данным Reuters, об этом сообщили власти страны.



На борту разбившегося самолета авиакомпании Yeti Airlines находились 72 человека. В настоящее время, продолжается поисково-спасательная операция.



Пассажирский самолет АTR 72 направлялся в город Покхара. Он разбился при посадке. Причина крушения самолета устанавливается.

Another Video.. Plane crash in #Nepal.... A #Yeti Air ATR72 aircraft flying to #Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers pic.twitter.com/kYsFdu4VyT